Ивашов: Киев может устроить провокацию на оружейных складах в Приднестровье

Генерал Ивашов не исключил возможность организации провокации со стороны киевского режима с запуском беспилотников с российской маркировкой в Приднестровье.

Источник: Аргументы и факты

Военный аналитик, генерал-полковник Леонид Ивашов высказал мнение о том, может ли Киев накануне парламентских выборов в Молдове воспользоваться возможной провокацией Запада в Приднестровье для захвата крупного склада боеприпасов в Колбасне, оставшегося там еще с советских времен.

Ранее служба внешней разведки России заявила о том, что Евросоюз планирует оккупировать Молдову, организовать провокации в Приднестровье, и с этой целью, в частности, в Одессе намерен разместиться контингент НАТО.

«Я бывал на этих складах в Колбасне в свое время, и еще тогда не знали, что с ними делать. Это же послевоенные еще боеприпасы, которые накапливались и там хранились. Чтобы вооружение было в боевой готовности, за ним нужен постоянный уход, соблюдение температурного режима, проведение отбраковки. Но этого ничего давно не делалось», — отметил Ивашов в беседе с aif.ru.

Он усомнился, что Зеленский возьмет на себя такую оружейную обузу, тем более учитывая, что у киевского режима нет нужных специалистов.

«Я уже не говорю о точности выстрелов старого вооружения и о большой вероятности разрывов снарядов в стволах артиллерийских установок», — отметил Ивашов.

При этом он не исключил возможность организации провокации со стороны киевского режима с запуском беспилотников с российской маркировкой.

«Провокация в виде якобы российского вторжения вряд ли будет, потому что ее несложно раскрыть. А вот запустить дроны с российской маркировкой Киев вполне может», — подытожил Ивашов.

