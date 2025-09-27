Путин поздравил Бердымухамедова с 34-й годовщиной независимости Туркмении

В поздравлении, опубликованном в официальной газете «Нейтральный Туркменистан», российский лидер отметил, что отношения стратегического партнёрства между двумя странами динамично развиваются во всех сферах.
Путин подчеркнул готовность продолжать совместную работу по ключевым вопросам мировой и региональной повестки. По его словам, это отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
Российский президент также пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а жителям Туркмении — мира, благополучия и процветания.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поздравил с Днём независимости президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять сотрудничество не только на двустороннем уровне, но и в международных организациях. Российский лидер также пожелал гражданам Таджикистана мира, благополучия и стабильности.
