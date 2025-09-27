Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Бердымухамедова с 34-й годовщиной независимости Туркмении

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днём независимости республики, которая отмечает 34-ю годовщину со дня выхода из состава СССР.

Источник: Life.ru

В поздравлении, опубликованном в официальной газете «Нейтральный Туркменистан», российский лидер отметил, что отношения стратегического партнёрства между двумя странами динамично развиваются во всех сферах.

Путин подчеркнул готовность продолжать совместную работу по ключевым вопросам мировой и региональной повестки. По его словам, это отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Российский президент также пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а жителям Туркмении — мира, благополучия и процветания.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поздравил с Днём независимости президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять сотрудничество не только на двустороннем уровне, но и в международных организациях. Российский лидер также пожелал гражданам Таджикистана мира, благополучия и стабильности.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше