США отзовут визу президента Колумбии из-за одного поступка

В сообщении говорится, что Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал военнослужащих «не подчиняться приказам и подстрекать к насилию».
«Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», — написал Госдеп.
Ранее Густаво Петро заявил, что поскольку США не намерены соблюдать права мигрантов, стоит перенести Статую Свободы из Нью-Йорка в колумбийский город Картахена. Кроме того, Петро раскритиковал миграционную политику действующей американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.
