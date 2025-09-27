Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Бердымухамедова с Днём независимости Туркмении

Президент РФ подчеркнул, что Россия готова к продолжению конструктивного сотрудничества с Туркменией.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин направил главе Туркмении Сердару Бердымухамедову телеграмму с поздравлениями в связи с празднованием республикой Дня независимости, сообщил Кремль.

«Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана — Дня независимости… “— говорится в тексте документа.

Страна отмечает указанный праздник 27 сентября. Российский лидер отметил, что отношения углубленного стратегического партнерства, которые сложились между РФ и Туркменией, динамично развиваются по всем направлениям.

Путин также подчеркнул, что Россия готова к продолжению конструктивного сотрудничества по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Российский лидер выразил уверенность, что такая деятельность отвечает коренным интересам народов обеих стран.

По его словам, совестная работа обеспечивает стабильность и безопасность в Средней Азии и Каспийском регионе. Президент РФ пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а населению Туркмении — благополучия и процветания.

Напомним, в июне глава МИД России Сергей Лавров посещал Ашхабад с официальным визитом. В конце августа он встретился в Москве с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше