Путин поздравил Бердымухамедова с Днём независимости Туркмении

Президент РФ Владимир Путин направил главе Туркмении Сердару Бердымухамедову телеграмму с поздравлениями в связи с празднованием республикой Дня независимости, сообщил Кремль.
«Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана — Дня независимости… “— говорится в тексте документа.
Страна отмечает указанный праздник 27 сентября. Российский лидер отметил, что отношения углубленного стратегического партнерства, которые сложились между РФ и Туркменией, динамично развиваются по всем направлениям.
Путин также подчеркнул, что Россия готова к продолжению конструктивного сотрудничества по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Российский лидер выразил уверенность, что такая деятельность отвечает коренным интересам народов обеих стран.
По его словам, совестная работа обеспечивает стабильность и безопасность в Средней Азии и Каспийском регионе. Президент РФ пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а населению Туркмении — благополучия и процветания.
Напомним, в июне глава МИД России Сергей Лавров посещал Ашхабад с официальным визитом. В конце августа он встретился в Москве с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.