Пенсия милион, обидные прозвища, страх разоблачения: куда пропала Меркель

«Ей удалось создать хороший образ, что называется, Mutti (мамочки), при которой немецкая экономика росла, а граждане жили благополучно. Ее уход совпал с большими переменами в мировой политике, в самой Германии, так, что теперь канцлерство Меркель кажется чуть ли не “золотым веком”, этаким спокойным периодом брежневского застоя в истории Советского Союза. Хотя именно в это время начали развиваться кризисные явления, которые сейчас продолжают влиять на Германию. Прежде всего, миграционная проблема. Меркель всегда удавалось создавать иллюзию того, что ситуация находится под контролем. И всё это сейчас подпитывает образ ее правления, как стабильного периода развития для Германии», — говорит Артем Соколов.