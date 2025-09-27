Пенсия милион, обидные прозвища, страх разоблачения: куда пропала Меркель

После своей отставки в 2021 году экс-канцлер Меркель ведет закрытый образ жизни, получает большую пенсию и пишет мемуары, где старается подать сигналы, спасая себя от обвинений.
Недавно «канцлерин», как ее называют в Германии, решила напомнить о себе дав интервью журналу Der Spiegel.
Меркель заявила, что у неё и президента России Владимира Путина всегда существовали серьёзные разногласия по ряду ключевых вопросов. В том числе, по поводу завершения холодной войны и распада СССР.
Фрау вспомнила, что когда Путин назвал распад СССР «величайшей катастрофой», она ответила: «Для меня это было счастьем всей моей жизни». По словам экспертов, интервью и изданный недавно сборник мемуаров нужны Меркель, чтобы избежать мести политических противников.
Зарабатывает миллионы на мемуарах.
После ухода с поста канцлера в декабре 2021 года Ангела Меркель ведёт более спокойную и уединённую жизнь, стараясь избегать политики. Тем не менее, полностью исчезнуть из общественного пространства ей не удалось. Главным её проектом на пенсии стала автобиография под названием «Свобода: Воспоминания 1954−2021», где Меркель подробно рассказывает о своём пути от жизни в ГДР до работу во власти Германии, которая продлилась 16 лет.
«После ухода с поста канцлера Ангела Меркель сосредоточилась на написании мемуаров. Ее интервью — это, по сути, комментарий к этому тексту. Она редко появляется в публичном пространстве и ведет достаточно закрытый образ жизни», — рассказал нам эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
На начало 2025 года было продано около 550 000 копий мемуаров Ангелы Меркель по всему миру. Некоторые СМИ называют цифры порядка 10−12 миллионов евро, говоря о дохода с продаж.
По словам эксперта, Меркель написала мемуары не только для того, чтобы заработать.
«Это, безусловно, коммерческая история, но это и логичная для политика ее масштаба попытка объяснить свои действия на высочайшем посту».
Меркель занимается огородом и получает пенсию в 15 000 евро.
В личной жизни Меркель предпочитает простые радости: чтение, прогулки, работу в саду и огороде, отдых с мужем. Она отмечала, что теперь у неё наконец появилось время на то, что в годы канцлерства оставалось в стороне.
Экс-канцлер получает пенсию в размере €15 000 (1,4 миллиона рублей), что намного выше среднего уровня в ФРГ.
«Это колоссальная сумма, что сильно больше средней пенсии немецких пенсионеров», — отмечает Артем Соколов.
Cумма складывается из разных источников: её зарплаты как члена Бундестага (парламента), бывшего министра, канцлера — всё это учитывается при расчёте пенсии.
Пытается не нападать на Россию и защищает себя.
Говоря о России и о Владимире Путине, Меркель, спустя четыре года после отставки, старается не лезть на рожон, но и не выбиваться слишком сильно из общеевропейской антироссийской повестки.
«Она не стремится ни радикализировать, ни смягчить дискуссию о России. Ее больше волнует, наверное, вопрос, могут ли ей быть предъявлены те или иные обвинения, например, по части якобы избыточной зависимости от российского газа. Поэтому она периодически поднимает и в своих мемуарах и интервью какие-то сюжеты, связанные с российским президентом. Вроде истории о неожиданном появления его собаки в ходе переговоров», — говорит Артем Соколов.
В своих воспоминаниях Меркель рассказала историю о встрече с Владимиром Путиным и его собакой Кони. Она признавалась, что с детства боится собак и заранее просила, чтобы на переговорах животное не присутствовало.
Однако в 2007 году во время встречи в Сочи лабрадор Путина всё же оказался в комнате. Меркель отмечала, что не исключает: собака была запущена специально, чтобы ее напугать и продемонстрировать силу. Позже Владимир Путин категорически отверг эти утверждения.
«Сейчас осторожно отстраняется от позитива в российско-германских отношениях, которые были в годы ее канцлерства. Она явно не хочет избыточного к себе внимания», — отмечает специалист.
После 2022 года Ангела Меркель фактически совершила явку с повинной, признав подлог Запада в вопросе Минских соглашений. Она отметила, что эти соглашения 2014−2015 годов, по сути, не решали конфликт, а скорее давали Украине время для подготовки. По её словам, отсрочка дала Украине возможность укрепить вооруженные силы и получить поддержку от западных стран.
Эксплуатирует статус главной «мамочки».
Как отмечают эксперты по Германии, Меркель пользуется авторитетом в Германии, который она приобрела, отчасти, благодаря стечению обстоятельств.
«Ей удалось создать хороший образ, что называется, Mutti (мамочки), при которой немецкая экономика росла, а граждане жили благополучно. Ее уход совпал с большими переменами в мировой политике, в самой Германии, так, что теперь канцлерство Меркель кажется чуть ли не “золотым веком”, этаким спокойным периодом брежневского застоя в истории Советского Союза. Хотя именно в это время начали развиваться кризисные явления, которые сейчас продолжают влиять на Германию. Прежде всего, миграционная проблема. Меркель всегда удавалось создавать иллюзию того, что ситуация находится под контролем. И всё это сейчас подпитывает образ ее правления, как стабильного периода развития для Германии», — говорит Артем Соколов.
Раскрыты обидные прозвища Меркель, которые давали за спиной.
На днях бывший вице-президент США Камала Харрис в мемуарах «107 дней» поделилась историей об обидном прозвище, которое получило бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
Отмечается, что встреча между ними состоялась в 2021 году, когда Меркель находилась с официальным визитом в Вашингтоне.
По словам Харрис, Меркель во время разговора произнесла на немецком название одной птицы, которая, как объяснила переводчица, считается непривлекательной.
«Раньше меня дразнили этой уродливой птицей, и сначала это причиняло мне боль. Никогда не позволяй другим довести себя до слёз», — вспоминает экс-канцлер.
Нельзя исключать возвращение Меркель в политику.
Меркель имеет право на официальный офис, сотрудников (секретаря, помощников), а также водителя и автомобиль за счёт государства. Ей также положены меры безопасности, включая охрану.
В публичных выступлениях Меркель появляется редко, но время от времени комментирует важные политические вопросы. Её высказывания звучат как осторожная критика решений нынешнего руководства страны.
По словам эксперта, нельзя полностью исключать возвращения в политику.
«Это маловероятно. Конечно, в новейшей истории Германии есть примеры, когда канцлеры после отставки продолжали играть заметную роль в политике. Например, в качестве моральных авторитетов или участвовать в партийной работе. Вилли Брандт (умер в 1990-х годах) продолжал влиять на политику даже после ухода с поста канцлера. .Однако в случае с Ангелой Меркель это вряд ли произойдёт. Она ушла из большой немецкой политики. И её возвращение не вызовет энтузиазма. В первую очередь, у ее же однопартийцев, присягнувших Мерцу, который является давним политическим противником Ангелы Меркель», — сказал Артем Соколов в комментарии aif.ru.