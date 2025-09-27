Ричмонд
Генерал Ивашов: Румыния может ввести войска в Приднестровье

На фоне парламентских выборов в Молдове Румыния может ввести свои войска в Приднестровье, считает Ивашов.

Источник: Аргументы и факты

Румыния по просьбе президента Молдовы Майи Санду может ввести при необходимости войска в Приднестровье, сказал aif.ru военный аналитик, генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее служба внешней разведки России заявила о том, что Евросоюз планирует оккупировать Молдову, где 28 сентября должны пройти парламентские выборы, организовать провокации в Приднестровье, и с этой целью, в частности, в Одессе разместить контингент НАТО.

«Румыния может ввести свои войска на территорию Приднестровья. Это страна НАТО, но, скорее всего, она войдет под видом миролюбия, устранения беспорядков. И в этом ничего противозаконного не будет. Санду, как действующий президент, сама их пригласит, заручившись на каком-нибудь Совете поддержкой», — сказал Ивашов.

При этом эксперт исключил, что в Приднестровье может возникнуть горячий конфликт.

«Большой конфликт вряд ли возможен. Какие-то локальные вооруженные действия могут произойти. Но именно локальные. Масштабного ничего там не будет, некому там организовывать сейчас что-то… Выборы покажут. Но решение двигаться в Европу и НАТО в Молдове уже давно принято», — подытожил Ивашов.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер социалистов и председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что глава государства Майя Санду может спровоцировать конфликт в Приднестровье, чтобы сохранить свои позиции у власти.

