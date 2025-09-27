Генерал Ивашов: Румыния может ввести войска в Приднестровье

«Румыния может ввести свои войска на территорию Приднестровья. Это страна НАТО, но, скорее всего, она войдет под видом миролюбия, устранения беспорядков. И в этом ничего противозаконного не будет. Санду, как действующий президент, сама их пригласит, заручившись на каком-нибудь Совете поддержкой», — сказал Ивашов.