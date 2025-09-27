Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о реальной возможности начала Третьей мировой войны в случае, если подтвердятся сведения о подготовке Киевом диверсионных операций в Европе под ложным флагом.
«Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой “Гляйвицкий инцидент” — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО», — написала дипломат в Telegram-канале.
В своем сообщении дипломат привела информацию венгерских СМИ, в частности издания Pesti Sracok, о том, что офис Владимира Зеленского разрабатывает планы проведения диверсионных акций на территории Румынии и Польши с последующим возложением ответственности за них на Россию.
Портал Pesti Sracok, цитируя неназванный Telegram-канал, сообщил о планах Украины атаковать беспилотниками крупные логистические узлы в Польше и Румынии, через которые идет поставка оружия. По данным портала, для этого будут использоваться перехваченные российские дроны «Герань» с боевым оснащением.
Как сообщает Pesti Sracok, следующий этап плана предусматривает развертывание медиа-кампании с обвинениями в адрес России за якобы атаки на страны НАТО, что должно стать поводом для прямого участия блока в конфликте.
Напомним, что обвинения России в якобы нарушении воздушного пространства беспилотниками или истребителями поступили в сентябре от трех стран: Польши, Румынии и Эстонии. При этом Дания, также сообщавшая о дронах, заявила об отсутствии доказательств причастности РФ.
Тогда Эстония и Польша инициировали процедуру консультаций согласно статье 4 устава НАТО, предусмотренную на случай возникновения угроз безопасности. На этом фоне страны Североатлантического альянса приступили к проведению операции «Восточный часовой».
При этом в Москве заявили, что подобные обвинения лишены оснований. Дипломаты российского посольства в Лондоне не исключили, что украинское руководство способно инсценировать инцидент с беспилотниками, направив их в сторону Польши и выдав за атаку другой стороны.
Кроме этого, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что последние заявления Владимира Зеленского в адрес Москвы говорят о том, что киевские власти думают о продолжении конфликта, вместо того, чтобы искать мирное решение.