Захарова прокомментировала возможный итог провокаций со стороны Украины: «Война между Россией и НАТО»

«Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой “Гляйвицкий инцидент” — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО», — написала дипломат в Telegram-канале.