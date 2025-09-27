Ричмонд
Yonhap: Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы её компаний

Глава МИД Республики Корея также выразил обеспокоенность судьбой южнокорейских граждан в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым обратился с просьбой обеспечить комфортные условия для работы южнокорейских компаний, продолжающих деятельность в России. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Переговоры прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чо Хён подчеркнул стремление Сеула к миру и стабильности на Корейском полуострове через укрепление доверия и снижение напряженности, одновременно призвав Москву прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном.

В ответ Лавров отметил, что военные действия США и их союзников в регионе носят провокационный характер и осложняют ситуацию.

Глава МИД Республики Корея также выразил обеспокоенность судьбой южнокорейских граждан в России и вновь обратил внимание на необходимость поддержания условий для стабильной работы национальных компаний. Стороны договорились продолжить контакты.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы в сторону торгового судна из Северной Кореи.

