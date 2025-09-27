Экс-губернатору Фургалу отказали в иске против ведущего «Соловьев Live»

Решением Савёловского районного суда города Москвы от 26 сентября 2025 года в удовлетворении исковых требований Сергея Фургала к Иннокентию Шеремету, ООО «Телекомпания “Штрихкод” о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) судов общей юрисдикции города Москвы.
Савеловский суд Москвы завершил рассмотрение дела по иску бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился с исковым заявлением о защите чести и достоинства в столичный суд. Истец указал, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» (18+) на канале «Соловьев Live» (18+) гражданин Шеремет И. В. распространил недостоверные сведения, порочащие честь и достоинства Фургала С. И.
С. И. Фургал считает, что высказывания Шеремета И. В. являются оскорбительными и ложными, а потому просил суд признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности, а также обязать студию «Соловьев Live» и Шеремета И. В. опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.
Решением Савёловского районного суда города Москвы в удовлетворении исковых требований Сергея Фургала о защите чести, достоинства и деловой репутации было отказано.