Экс-губернатору Фургалу отказали в иске против ведущего «Соловьев Live»

С. И. Фургал считает, что высказывания Шеремета И. В. являются оскорбительными и ложными, а потому просил суд признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности, а также обязать студию «Соловьев Live» и Шеремета И. В. опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.