Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и весь народ с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости. В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев, выразив приверженность углублению всесторонних межгосударственных отношений, пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной работе на благо благополучия и развития братского Туркменистана.