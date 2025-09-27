Токаев поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

«Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости. В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов», — говорится в сообщении.