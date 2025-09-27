Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США отозвали визу главы Колумбии за призывы к американским военным не подчиняться

США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро. Причина — его призывы к американским солдатам не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Об этом сообщил Государственный департамент США в социальной сети Х.

Источник: Life.ru

«Густаво Петро вышел на улицы Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию», — отметили в департаменте.

В связи с этими «безрассудными и подстрекательскими действиями» США отозвали визу президента.

Стоит отметить, что 24 сентября делегация США покинула зал Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Петро. Тогда президент Колумбии заявил о связях администрации президента Дональда Трампа с колумбийской наркомафией.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше