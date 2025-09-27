Минюст США запросил данные о прокуроре, которая вела дело против Трампа

Минюст США запросил документы об окружном прокуроре Джорджии Фани Уиллис, которая ранее вела дело о возможном вмешательстве американского лидера Дональда Трампа в выборы 2020 года, пишет газета New York Times.
Отмечается, что следователи ведомства запрашивают документы, связанные с зарубежными поездками, которые якобы совершала Уиллис в период выборов 2024 года.
Масштаб расследования и статус Уиллис в рамках следствия не уточняются.
Ранее суд в Джорджии отказался отменить обвинительный акт против Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Между тем Уиллис была отстранена из-за романтической связи с подчиненным.
