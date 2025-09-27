Ричмонд
В Красноармейске бойцы РФ взяли под контроль Константино-Еленинский храм

По информации источников, российские военные продвигаются на западе города.

Продвигающиеся в Красноармейске российские бойцы взяли под контроль Константино-Еленинский храм, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.

«Российская армия взяла под контроль Константино-Еленинскую церковь… Это означает, что западная часть города уже поджата РФ очень хорошо», — написал он.

Ранее стало известно о начатой российскими подразделениями новой фазе штурмов на территории Красноармейска. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что бойцы РФ спешно штурмуют позиции ВСУ в западной промзоне города.

Появилась также информация о расширении российскими военными зоны контроля на юго-западе Красноармейска.