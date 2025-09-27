Фальшивые улыбки: что скрывали Мелания Трамп и Елена Зеленская

Фотографии порой говорят больше, чем официальные заявления. Встреча первых леди США и Украины на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке оказалась именно такой: несколько секунд, несколько улыбок — и океан скрытых эмоций.
Встреча, которой не должно было быть.
Долгое время Мелания Трамп отказывалась от личной беседы с Еленой Зеленской. И лишь после настойчивых попыток со стороны Киева встреча всё же состоялась. Но, как отмечают эксперты, атмосфера между женщинами была далека от дружеской.
Почему Мелания избегала Зеленскую.
По словам профайлера и эксперта по лжи Ильи Анищенко, Мелания прекрасно понимала, зачем эта встреча была так важна для жены президента Украины.
«Мелания Трамп понимает, что эта встреча Зеленской нужна для очередного пиара, чтобы сделать красивые снимки и потом какие-то громкие заявления», — уверен Анищенко.
При этом сама Мелания никогда не делала громких заявлений о конфликте на Украине и предпочитает дистанцироваться от политических игр.
Репутация Зеленской сыграла против неё.
Эксперты отмечают, что отказ первой леди США долгое время мог быть связан и с репутацией Елены Зеленской.
«Она давно известна своими тратами миллионов долларов и запятнала свою репутацию. Думаю, в том числе поэтому Мелания не хочет с ней проводить никаких длительных бесед», — добавил Анищенко.
По его мнению, Зеленская на встрече скорее всего стала бы «давить на жалость и что-то выпрашивать», а Мелания предпочла ограничиться лишь формальным приветствием.
Фальшивые улыбки и язык тела.
Когда встреча всё же состоялась, внимание экспертов привлекла мимика обеих первых леди.
«У обеих абсолютно неестественная улыбка. Просто Мелания гораздо лучше скрывает истинные чувства. У Зеленской получилась немножко кривая улыбка, ближе даже к выражению отвращения», — подчеркнул Анищенко.
Психотерапевт Руслан Панкратов в свою очередь заметил:
«Мелания демонстрировала снисходительную, контролируемую улыбку, тогда как Елена Зеленская показывала признаки восхищения и благодарности».
Кто оказался сильнее на фото.
По мнению специалистов, в этой встрече наблюдалась «классическая асимметрия»:
Мелания Трамп — холодная дипломатическая маска, барьерные жесты, контроль дистанции.
Елена Зеленская — эмоциональная открытость, повышенная экспрессивность, стремление понравиться.
Эксперты уверены: для США эта встреча была лишь минимальным жестом вежливости, а для Зеленской — важный элемент пиара и попытка завоевать расположение американской стороны.
Что на самом деле происходило между первыми леди на ООН.
Помимо фальшивых улыбок и жестов, эксперты отмечают, что встречи первых леди на Генассамблее ООН часто несут символический, а не политический характер. В истории подобных мероприятий нередко происходили эпизоды, когда женщины, играя роль «дипломатического лица», демонстрировали сдержанность и дистанцию, чтобы избежать политических скандалов.
Например, в 2017 году Мелания Трамп уже участвовала в аналогичных встречах с супругами иностранных лидеров. Тогда её жесты и улыбки уже вызывали внимание психологов: первая леди всегда выбирает контроль над эмоциями, идеальную осанку и дистанцию, что делает её присутствие «безопасным» для американской администрации.
Что касается Елены Зеленской, в прошлом её образ активно использовался для продвижения гуманитарных и культурных инициатив, включая детские программы и проекты по поддержке беженцев. Однако эксперты подчеркивают: публичная активность не всегда совпадает с дипломатическим влиянием.