США решили отобрать визу у президента Колумбии Густаво Петро

«Сегодня (26 сентября — прим. ред.) президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», — говорится в заявлении, которое опубликовано на странице Госдепа в соцсети Х*.