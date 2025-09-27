Ричмонд
США решили отобрать визу у президента Колумбии Густаво Петро

Госдеп США обвинил колумбийского лидера в подстрекательстве американских военных к насилию.

Соединённые Штаты решили аннулировать визу президенту Колумбии Густаво Петро после того, как он якобы обратился с призывом к американским военнослужащим, сообщил Госдепартамент США.

Утверждается, что колумбийский лидер будто бы попросил представителей армии «не выполнять приказы и подстрекать к насилию».

«Сегодня (26 сентября — прим. ред.) президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», — говорится в заявлении, которое опубликовано на странице Госдепа в соцсети Х*.

Напомним, ранее президент Колумбии прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии 80-й Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября Петро выступил с трибуны мероприятия.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

