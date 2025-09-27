Трампа признали «президентом» Европы: на Западе объяснили новую роль главы США

Издание констатирует, что с момента основания Европейского союза ни один американский президент не оказывал столь прямого воздействия на европейские дела. Европейские лидеры стали чаще привлекать его к решению внутренних вопросов. Politico ссылается на информацию, что группа европейских чиновников во время визита в Вашингтон просила Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с целью прекратить блокирование вступления Украины в ЕС.