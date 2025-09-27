Трампа признали «президентом» Европы: на Западе объяснили новую роль главы США

Американский лидер Дональд Трамп фактически приобрел статус «президента Европы», хотя официальные представители Европейского союза опровергают, что используют такое определение. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников европейских государств.
Авторы напоминают, что прежде Трамп заявлял о том, что руководители стран ЕС называют его подобным образом. Европейские чиновники, опрошенные журналистами, уверяют, что никто из их круга никогда не применял такую формулировку в отношении американского президента.
Однако, как отмечает издание, последние события свидетельствуют о наличии подобной позиции в Европейском союзе. Первым подтверждением стало обращение генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который назвал Трампа «папочкой» в ходе июньского саммита в Гааге. Вслед за этим ЕС подписал с Соединенными Штатами торговое соглашение, которое Politico сравнивает с капитуляцией.
Один из дипломатов Евросоюза высказал мнение, что Трамп, возможно, никогда не станет президентом Европы, но может получить роль ее «крёстного отца».
Издание констатирует, что с момента основания Европейского союза ни один американский президент не оказывал столь прямого воздействия на европейские дела. Европейские лидеры стали чаще привлекать его к решению внутренних вопросов. Politico ссылается на информацию, что группа европейских чиновников во время визита в Вашингтон просила Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с целью прекратить блокирование вступления Украины в ЕС.
Тем временем европейские государства выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может переложить на них ответственность за военные неудачи Киева. Об этом сообщает газета Financial Times.