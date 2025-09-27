Politico рассказало, как Трамп стал «президентом Европы»

Летом США и ЕС заключили торговую сделку. Вашингтон намеревался обложить импорт из стран Европы 30-процентными пошлинами, повысив их втрое против действовавших 10%. В итоге США согласились установить тариф в размере 15% в отношении большинства импортируемых товаров из ЕС. В обмен Евросоюз согласился не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и в ближайшие три года приобрести энергоносители из США на $750 млрд (прежде всего СПГ), а также инвестировать в американскую экономику $600 млрд. Также страны ЕС пообещали закупить «огромное количество» военной техники, говорил Трамп.