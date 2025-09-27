Глава МИД Рыженков заявил в Нью-Йорке о российском ядерном оружии и «Орешнике» в Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в Нью-Йорке о российском ядерном оружии и «Орешнике» в Беларуси. Об этом пишет БелТА.
Вместе с тем Рыженков отметил символ, о котором стоит задуматься:
«Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. “Часы Судного дня” показывают менее полутора минут до полуночи, символизирующей момент ядерного апокалипсиса. Это самое близкое к полуночи положение стрелок часов за всю их историю».
Также глава МИД напомнил, что многочисленные достигнутые ранее международные договоренности и принципы (например, нерасширение НАТО на Восток, создание ОБСЕ, Будапештский меморандум) не работают в нынешнее время. А страны Запада, который выступал за разоружение и, в частности, вывод ядерного оружия из Беларуси, стали вооружаться.
«Сегодня уже и ставят мины на нашей границе — в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы, — заявил Максим Рыженков, напомнив, что республике сложившееся положение дел не оставило выбора: — В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность».
С той же целью, заметил министр иностранных дел, в Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты «Орешник». (К слову, 25 сентября президент Александр Лукашенко сделал заявление про размещение «Орешника» в Беларуси: «Уже в пути».) Также, напомнил глава МИД, Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любого оружия. И ядерное не является исключением.
«Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул Рыженков.
