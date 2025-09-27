Глава МИД Рыженков заявил в Нью-Йорке о российском ядерном оружии и «Орешнике» в Беларуси

«Сегодня уже и ставят мины на нашей границе — в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы, — заявил Максим Рыженков, напомнив, что республике сложившееся положение дел не оставило выбора: — В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность».