Мэр Наумов поздравил Краснодар с 232-летием города

Евгений Наумов поздравил жителей Краснодара с днем рождения города.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Краснодара Евгений Наумов обратился к горожанам с теплыми словами в честь юбилея родного города — сегодня Краснодар отмечает 232 й день рождения.

— Наш город — это не только улицы и здания, это прежде всего люди, которые его любят и наполняют жизнью: трудолюбивые семьи, творцы, учителя, врачи, строители, водители и все, кто каждый день делает Краснодар уютным и гостеприимным, — написал мэр в своих соцсетях. — Желаю нашему городу дальнейшего развития, сохранения душевности и вдохновения для поэтов, художников, архитекторов и всех жителей. Пусть Краснодар растет и цветет, оставаясь теплым домом для каждого. С Днем рождения, любимый Краснодар!

В городе к празднику подготовили массовые мероприятия концерты, фестивали, соревнования и выставки, а проходить они будут все выходные.