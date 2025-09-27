Мэр Наумов поздравил Краснодар с 232-летием города

— Наш город — это не только улицы и здания, это прежде всего люди, которые его любят и наполняют жизнью: трудолюбивые семьи, творцы, учителя, врачи, строители, водители и все, кто каждый день делает Краснодар уютным и гостеприимным, — написал мэр в своих соцсетях. — Желаю нашему городу дальнейшего развития, сохранения душевности и вдохновения для поэтов, художников, архитекторов и всех жителей. Пусть Краснодар растет и цветет, оставаясь теплым домом для каждого. С Днем рождения, любимый Краснодар!