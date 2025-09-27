Лукашенко убежден в серьезном потенциале партнерства с Туркменистаном

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что в сотрудничестве с Туркменистаном есть еще много возможностей, которые только предстоит реализовать, об этом говорится в поздравлении белорусского лидера, адресованном туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости Туркменистана.