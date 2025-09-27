Ричмонд
Лукашенко убежден в серьезном потенциале партнерства с Туркменистаном

О перспективах развития межгосударственного сотрудничества говорится в поздравлении белорусского президента по случаю Дня независимости Туркменистана.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что в сотрудничестве с Туркменистаном есть еще много возможностей, которые только предстоит реализовать, об этом говорится в поздравлении белорусского лидера, адресованном туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости Туркменистана.

«Убежден, что последовательное укрепление белорусско-туркменских отношений позволит реализовать имеющийся значительный потенциал межгосударственного партнерства», — говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой белорусского президента.

Белорусский лидер пожелал коллеге из Туркменистана здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в развитии страны, а туркменскому народу мира и процветания.

Туркменистан отмечает свой День независимости 27 сентября, в этот день в 1991с году была провозглашена независимость государства после распада СССР. В истории современного Туркменистана это главный государственный праздник страны.

