Лукашенко убежден в серьезном потенциале партнерства с Туркменистаном

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что в сотрудничестве с Туркменистаном есть еще много возможностей, которые только предстоит реализовать, об этом говорится в поздравлении белорусского лидера, адресованном туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости Туркменистана.
«Убежден, что последовательное укрепление белорусско-туркменских отношений позволит реализовать имеющийся значительный потенциал межгосударственного партнерства», — говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой белорусского президента.
Белорусский лидер пожелал коллеге из Туркменистана здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в развитии страны, а туркменскому народу мира и процветания.
Туркменистан отмечает свой День независимости 27 сентября, в этот день в 1991с году была провозглашена независимость государства после распада СССР. В истории современного Туркменистана это главный государственный праздник страны.