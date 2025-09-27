Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в Корее

«Примечательно, что на этих соревнованиях наши военнослужащие установили новые рекорды: на захват резерва и главного командного пункта условного противника они потратили 21 минуту (предыдущий рекорд — 33 минуты), а на уничтожение условного противника в обороне — 25 минут (предыдущий рекорд — 29 минут)», — отметили в министерстве.