Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в Корее

За победу боролись 16 команд — это около 500 военнослужащих из Кореи, Узбекистана, США, Новой Зеландии, Камбоджи, а также объединенной группы НАТО.

Источник: Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В провинции Канвондо Республики Корея с 21 по 26 сентября в третий раз состоялись Международные соревнования по научно-боевой подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

В международных соревнованиях приняли участие 16 команд и около 500 военнослужащих из Кореи, Узбекистана, США, Новой Зеландии, Камбоджи, а также объединенной группы НАТО.

«На начальном этапе соревнований каждая команда разработала оперативный план, выполнила задачи по национальной координации и успешно повысила навыки и опыт, необходимые для проведения совместных операций подразделений», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно условиям соревнований, участники провели 12 этапов условных боевых действий в предгорной, лесной и городской местностях с использованием различных боевых симуляторов и научно-обоснованных тренировочных программ.

Во время оценки выполненных заданий учитывались: полное выполнение заданий, соблюдение правил ведения боевых действий, уровень уничтожения условного противника и выживаемость в наступлении и обороне, а также тактическая обоснованность действий и информирование в зависимости от боевой обстановки.

«Примечательно, что на этих соревнованиях наши военнослужащие установили новые рекорды: на захват резерва и главного командного пункта условного противника они потратили 21 минуту (предыдущий рекорд — 33 минуты), а на уничтожение условного противника в обороне — 25 минут (предыдущий рекорд — 29 минут)», — отметили в министерстве.

Кроме того, сержант III степени Бекзод Нодиров показал высший результат в задании по уничтожению условного противника и стал победителем в номинации «Лучший стрелок» соревнований.

Таким образом, команда Министерства обороны Узбекистана вновь показала наивысший результат и заняла первое место в текущем году на Международных соревнованиях по научно-боевой подготовке.

Напомним, что и в предыдущие два года военнослужащие Узбекистана удерживали лидерство в этих соревнованиях.

