Вооружённые силы РФ в рамках создания буферной зоны на востоке Украины освобождают население Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей от карателей из стран Европы, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Парламентарий отметил, что жители этих регионов благодарят Россию за помощь.
«Они говорят, что мы наконец-то почувствовали, что мы кому-то нужны. Мы обрели свободу. Пришла Россия, за нами здесь ухаживают, нам помогают, мы не знаем, кого благодарить, или Путина, или Господа Бога, что нас избавил от этих карателей, которые убежали из нашего села или из нашего посёлка городского типа, и это расходится как цепная реакция по всем приграничным областям», — сказал депутат, которого цитирует ТАСС.
Водолацкий добавил, что население областей осознаёт, что РФ пришла с миром, чтобы освободить людей и защитить их от киевского режима.
Напомним, в мае Владимир Путин сообщил, что российские войска работают над созданием буферной зоны вдоль границы России с Украиной. Он отмечал, что это делается для защиты Белгородской, Брянской и Курской области от атак ВСУ.