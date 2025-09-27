Политолог Харитонова: Санду не удастся выиграть на выборах без подтасовок

«Подтасовки будут идти на нескольких направлениях. Это касается голосования по почте для ряда зарубежных стран и в целом голосования во всех европейских странах. Кроме того, власти делают все, чтобы не допустить к голосованию избирателей из Приднестровья. Были новости, что в день голосования будут ремонтировать большую часть мостов, по которым жители могут переехать на другой берег, чтобы проголосовать. Кроме того, важно, кто именно будет считать голоса и как за этим будут следить. Недавно в Молдавию не пустили двух наблюдателей из США, а российских наблюдателей и вовсе отстранили», — сказала Харитонова.