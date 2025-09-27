Хаменеи: Вести переговоры с США невозможно из-за их недоговороспособности

Ранее Life.ru писал, что Али Хаменеи заявил об отсутствии у Тегерана необходимости в ядерном оружии. Он напомнил, что Иран обладает технологической способностью создавать такое оружие, но выбора в пользу его производства не делает, ограничиваясь обогащением урана до 60%, чего достаточно для мирных целей и внутренней безопасности, но не для вооружений.