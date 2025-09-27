Хаменеи: Вести переговоры с США невозможно из-за их недоговороспособности

По словам Хаменеи, участие Тегерана в диалоге с американской стороной исключено, так как Соединённые Штаты не выполняют взятые на себя обязательства и ведут себя недостоверно.
«Противоположная сторона нарушает все обещания, лжёт и постоянно угрожает военным вмешательством. С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — подчеркнул лидер Ирана в соцсети X.
Он добавил, что Иран не может и не будет доверять переговорам с Вашингтоном, пока тот продолжает демонстрировать агрессивную риторику и игнорирует ранее достигнутые договорённости.
Ранее Life.ru писал, что Али Хаменеи заявил об отсутствии у Тегерана необходимости в ядерном оружии. Он напомнил, что Иран обладает технологической способностью создавать такое оружие, но выбора в пользу его производства не делает, ограничиваясь обогащением урана до 60%, чего достаточно для мирных целей и внутренней безопасности, но не для вооружений.
