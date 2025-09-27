Ричмонд
Хаменеи: Вести переговоры с США невозможно из-за их недоговороспособности

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о полной невозможности вести переговоры с США, обвинив Белый дом в постоянных нарушениях соглашений и угрозах военного вмешательства.

Источник: Life.ru

По словам Хаменеи, участие Тегерана в диалоге с американской стороной исключено, так как Соединённые Штаты не выполняют взятые на себя обязательства и ведут себя недостоверно.

«Противоположная сторона нарушает все обещания, лжёт и постоянно угрожает военным вмешательством. С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — подчеркнул лидер Ирана в соцсети X.

Он добавил, что Иран не может и не будет доверять переговорам с Вашингтоном, пока тот продолжает демонстрировать агрессивную риторику и игнорирует ранее достигнутые договорённости.

Ранее Life.ru писал, что Али Хаменеи заявил об отсутствии у Тегерана необходимости в ядерном оружии. Он напомнил, что Иран обладает технологической способностью создавать такое оружие, но выбора в пользу его производства не делает, ограничиваясь обогащением урана до 60%, чего достаточно для мирных целей и внутренней безопасности, но не для вооружений.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.