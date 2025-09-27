В Винницкой области заявили о повреждении инфраструктуры из-за взрывов

В Винницкой области после взрывов, прогремевших на территории региона, зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, сообщили в субботу в военной администрации региона.
Информации о том, что за объекты получили повреждения, нет.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы прогремели накануне вечером и минувшей ночью на фоне воздушной тревоги на территории Тульчинского района Винницкой области.
Напомним, в минувший четверг власти Винницкой области также заявили о повреждении критической инфраструктуры в результате взрывов. Сообщалось о возникновении перебоев с электроснабжением в регионе.