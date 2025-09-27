Ричмонд
Лисицын: войска РФ начали бои за Новомарково под Константиновкой

По информации источников, российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в районе села на расстояние до полукилометра.

На константиновском направлении российские подразделения начали бои за село Новомарково, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Константиновское направление: наши продвигаются севернее Полтавки и зачищают “Клебан-Быкский карман”. …. Бои за Новомарково», — написал он.

По информации военных Telegram-каналов, российским военным удалось продвинуться вглубь обороны ВСУ в районе Новомаркова на расстояние до полукилометра.

Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск значительной части села Плещеевка под Константиновкой.