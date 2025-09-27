Ричмонд
Водрузившего флаг над Суджей бойца Соктоева удостоили звезды Героя России

Глава Бурятии Цыденов сообщил о награждении водрузившего флаг над Суджей бойца Соктоева.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Бурятии был удостоен высшей государственной награды — звания Героя России. Тимур Соктоев получил золотую звезду из рук министра обороны Андрея Белоусова в день своего рождения. Информацию об этом распространило Полпредство Республики Бурятия в Москве через социальные сети.

Руководитель региона Алексей Цыденов выразил радость за своего земляка. В публикации в Telegram-канале Цыденов подтвердил, что Соктоев награжден за свой подвиг.

«Именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил российский флаг и флаг ВДВ над освобождённой Суджей», — написал он.

В Полпредстве Бурятии выразили гордость за земляка и сообщили, что в ближайшее время портрет Тимура Соктоева будет добавлен в галерею героев. Теперь количество портретов подопечных земляков-героев в представительстве достигнет двадцати семи.

Напомним, российские бойцы преодолев под землей около 15 километров и двигаясь по газопроводу появились в глубоком тылу украинских позиций. Военнослужащие двигались медленно, группами по пять человек, так у позиций противника оказались 800 бойцов.