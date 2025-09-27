Напомним, что 27 марта стало известно, что российские десантники подняли государственный флаг над пунктом пропуска «Суджа» и вышли к границе с Украиной. Подразделения 51-го и 137-го полков тульской дивизии ВДВ завершали зачистку приграничных территорий Курской области и доходили до Сумской области. Тогда же стало известно, что 137-й полк проводил зачистку села Гоголевка, а 51-й вышел на сам пункт пропуска.