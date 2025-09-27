В Молдавии наступил день тишины накануне голосования

КИШИНЕВ, 27 сен — РИА Новости. День тишины наступил в Молдавии накануне голосования на парламентских выборах, с субботы запрещена любая предвыборная агитация, нарушители могут быть привлечены к ответственности.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября, за право пройти в парламент поборется 23 конкурента.
АГИТАЦИЯ ПОД ЗАПРЕТОМ
Избирательное законодательство гласит, что партии и кандидаты могут вести агитацию со следующего дня после регистрации территориальной избирательной комиссией и обязаны прекратить ее в полночь последней пятницы перед днем голосования (совпадает с мск).
При этом рекламные щиты на улицах, равно как и агитационные ролики и баннеры в интернете, никуда не денутся. Нарушением считается размещение рекламы непосредственно в день тишины, но никто не мешает кандидатам позаботиться о ее появлении в пятницу вечером.
А вот прямой призыв к поддержке одного из кандидатов или раздача избирателям подарков от его имени может повлечь за собой штраф.
ПОЛИЦИЯ ОБЕЩАЛА ПОМОЧЬ НАБЛЮДАТЕЛЯМ
Молдавская полиция сообщила, что будет внимательно следить за ситуацией в стране, в том числе и в день тишины. Генеральный инспекторат полиции будет регулировать кризисные ситуации и оперативно вмешиваться в конфликты.
«Полиция будет сообщать о нарушениях и инцидентах, связанных с процессом голосования и поддержанием общественного порядка в день голосования 28 сентября. Также мы обеспечим безопасность наблюдателей», — сообщила пресс-служба Генинспектората полиции.
В воскресенье представители полиции будут дежурить возле всех избирательных участков.
ДЕНЬ ТИШИНЫ НУЖЕН НЕОПРЕДЕЛИВШИМСЯ
Опросы, проведенные внутри страны перед выборами, показывают, что основная борьба развернется между двумя кандидатами — оппозиционным Патриотическим блоком и пропрезидентской партией «Действие и солидарность».
Около 70% заранее знают, за кого будут голосовать, а вот остальные пока не определились, им нужно время, чтобы подумать, не ориентируясь на агитацию.
По его словам, день тишины дает избирателям возможность обдумать решение — ведь многие жители страны сомневаются в информации о кандидатах. Именно поэтому день тишины — последний шанс каждому проанализировать программы кандидатов и сделать осознанный выбор.
В пятницу, 26 сентября, бывший министр юстиции страны Станислав Павловский заявил, что по указанию властей Молдавии во время избирательной кампании у представителей оппозиции было проведено около трех тысяч обысков.
Режим президента Майи Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.