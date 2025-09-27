Ричмонд
За ночь силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников. Военная операция, день 1312-й

За ночь силы ПВО перехватили 55 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР, сообщает ТАСС. Ранним утром ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани, Волгограда и Казани, сейчас их сняли. Российская армия отразила контратаку Вооруженных сил Украины у населенного пункта Андреевка Сумской области, сообщили в Минобороны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:48 В Брянской области после отражения атаки украинских беспилотников пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:39 В Ростовской области ночью отражена массированная атака дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Беспилотники были сбиты и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

«В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали», —написал он.

08:30 Российская армия отразила контратаку Вооруженных сил Украины у села Андреевка Сумской области, украинские военные понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно», — сказал собеседник агентства.

08:19 Ранним утром ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани, Волгограда и Казани, к восьми утра их сняли, сообщили в Росавиации.

08:12 Украинские военные оставили село Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села, сообщает ТАСС.

08:05 За ночь дежурные силы ПВО перехватили 55 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщает Минобороны РФ.

27 дронов сбили над Ростовской областью, 8 — над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской областью, два — над Курской областью и один — над Белгородской областью.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1312-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

