VIII Городской фестиваль «Дружба народов!» прошел в Байконуре

АСТАНА, 27 сен — Sputnik. В Байконуре состоялся VIII Городской фестиваль «Дружба народов!».
Как рассказали в пресс-службе администрации города, в программу фестиваля вошли конкурсы, которые полноценно и с разных сторон раскрыли богатое наследие разных культур.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратились глава администрации города Байконура Константин Бусыгин и специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай. В своих выступлениях они подчеркнули, что этот фестиваль лучше всего символизирует Байконур так как именно дружба народов является краеугольным камнем характера каждого байконурца.
«По традиции праздник открылся “Хороводом дружбы”, который уже много лет является неотъемлемой визитной карточкой фестиваля. Участники, взявшись за руки, как единое целое, одна большая семья, семья братских народов России и Казахстана, семья города и космодрома Байконур закружились в веселом хороводе», — сообщили в администрации Байконура.
Главный конкурс развернулся на сцене и рядом с ней — участники представляли национальные культуры, представляя обычаи, костюмы, песни и музыку народов России и Казахстана.
Богатое разнообразие народных и традиционных блюд показала аллея кухонь «С миру по рецепту!». Участники этого конкурса презентовали культуру, обычаи, костюмы, и главное — национальные блюда. Красочные столы с блюдами стали настоящим украшением праздника.
Любителей искусства порадовали выставки декоративно-прикладного творчества «Ковров причудливый орнамент» и изобразительного искусства «Орнаменты мира», где были представлены яркие и самобытные работы.
«Изюминкой этой экспозиции стала демонстрация богатого прикладного творчества казахского народа — участницы в национальных костюмах занимались изготовлением ковров и циновок на глазах гостей фестиваля — взбивали и пряли шерсть, ткали нити в ковры, выводили на них узоры», — рассказали в пресс-службе администрации Байконура.
Для детей были организованы развлечения и игры в национальные виды спорта. А для молодежи организовали дискотеку под веселую зажигательную музыку и яркие струи цветомузыкального фонтана.