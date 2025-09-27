VIII Городской фестиваль «Дружба народов!» прошел в Байконуре

С приветственным словом к участникам фестиваля обратились глава администрации города Байконура Константин Бусыгин и специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай. В своих выступлениях они подчеркнули, что этот фестиваль лучше всего символизирует Байконур так как именно дружба народов является краеугольным камнем характера каждого байконурца.