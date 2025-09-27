Ричмонд
Готовится первый визит президента Ботсваны в Беларусь

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовится первый визит президента Ботсваны в Беларусь. Детали его подготовки обсуждены на встрече министра иностранных дел Максима Рыженкова с министром международных отношений Ботсваны Фенио Бутале в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

На переговорах дипломаты обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в Минске в июле 2025 года, а также подготовку первого в истории официального визита президента Ботсваны в Беларусь.

«Стороны рассмотрели возможность создания совместного комитета по экономическому сотрудничеству с рабочими группами по торговле, сельскому хозяйству и промышленности, развитие взаимодействия национальных экономических агентств и бизнес-сообществ двух стран. Особое внимание уделено перспективам укрепления партнерства в сельском хозяйстве, обеспечении продовольственной безопасности, горнодобывающей отрасли, образовании и технической поддержке», — рассказали в пресс-службе.

Обсуждалось сотрудничество на международной арене, включая укрепление взаимодействия в ООН и Движении неприсоединения, противодействие односторонним ограничительным мерам, а также совместные инициативы по защите прав стран без выхода к морю и борьбе с торговлей людьми.

