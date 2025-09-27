Готовится первый визит президента Ботсваны в Беларусь

Обсуждалось сотрудничество на международной арене, включая укрепление взаимодействия в ООН и Движении неприсоединения, противодействие односторонним ограничительным мерам, а также совместные инициативы по защите прав стран без выхода к морю и борьбе с торговлей людьми.