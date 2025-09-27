Трампа назвали «настоящим президентом Европы»

Президент США утверждал, что многие европейские лидеры обращаются к нему именно так. Несмотря на опровержения со стороны чиновников, эти слова, как отмечает издание, отражают тревожную реальность, где европейские лидеры, по сути, «предложили президенту место во главе своего стола». В статье приводится пример, когда генсек НАТО Марк Рютте открыто называл Трампа «папой», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с ним «одностороннюю сделку, похожую на капитуляцию» перед Соединёнными Штатами.