Узбекистан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и преступностью

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана и Кыргызстана намерены укреплять двустороннее сотрудничество, обмениваться опытом, а также активизировать информационное взаимодействие с целью совместного противодействия преступности, в том числе в борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконной миграцией, наркооборотом и киберпреступностью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.