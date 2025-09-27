Узбекистан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и преступностью

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана и Кыргызстана намерены укреплять двустороннее сотрудничество, обмениваться опытом, а также активизировать информационное взаимодействие с целью совместного противодействия преступности, в том числе в борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконной миграцией, наркооборотом и киберпреступностью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.
С этой целью в городе Жалал-Абад Кыргызстана прошло очередное Заседание узбекско-кыргызской межведомственной координационной рабочей группы и руководителей приграничных органов внутренних дел двух республик.
В заседании приняли участие делегации двух государств во главе с заместителями руководителей ведомств, центральных служб МВД и УВД приграничных областей.
Стороны рассмотрели ключевые вопросы совместного противодействия преступности, включая меры по борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконной миграцией, наркооборотом и киберпреступностью.
Ходе встречи стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество и обмен опытом, договорились о проведении взаимных визитов делегаций и активизации информационного взаимодействия.
«Итоги мероприятия стали очередным шагом в развитии сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и Кыргызстана, направленного на обеспечение безопасности и стабильности в приграничных регионах», — подчеркнули в ведомстве.