Узбекистан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и преступностью

В Жалал-Абаде состоялось очередное Заседание узбекско-кыргызской межведомственной координационной рабочей группы и руководителей приграничных органов внутренних дел двух республик.

Источник: Пресс-служба МВД

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана и Кыргызстана намерены укреплять двустороннее сотрудничество, обмениваться опытом, а также активизировать информационное взаимодействие с целью совместного противодействия преступности, в том числе в борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконной миграцией, наркооборотом и киберпреступностью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

С этой целью в городе Жалал-Абад Кыргызстана прошло очередное Заседание узбекско-кыргызской межведомственной координационной рабочей группы и руководителей приграничных органов внутренних дел двух республик.

В заседании приняли участие делегации двух государств во главе с заместителями руководителей ведомств, центральных служб МВД и УВД приграничных областей.

Стороны рассмотрели ключевые вопросы совместного противодействия преступности, включая меры по борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконной миграцией, наркооборотом и киберпреступностью.

Ходе встречи стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество и обмен опытом, договорились о проведении взаимных визитов делегаций и активизации информационного взаимодействия.

«Итоги мероприятия стали очередным шагом в развитии сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и Кыргызстана, направленного на обеспечение безопасности и стабильности в приграничных регионах», — подчеркнули в ведомстве.