Боевики ВСУ сняли свое бегство из Заречного под Красным Лиманом

В Сети появилось снятое боевиком ВСУ видео бегства украинских военных из поселка Заречное (Кировск) под Красным Лиманом.
Автор ролика рассказал, что командиры ВСУ покинули Заречное на пять дней раньше, чем это решили сделать солдаты, которых оставили держать оборону в поселке.
Боевик заявил, что его сослуживцы уходят из населенного пункта, потому что не хотят погибнуть.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские бойцы завершают освобождение Заречного. Также сообщалось, что боевики ВСУ поджигали дома при отступлении из поселка.