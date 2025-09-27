Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ сняли свое бегство из Заречного под Красным Лиманом

По словам украинских военных, командование покинуло поселок за пять дней до них.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилось снятое боевиком ВСУ видео бегства украинских военных из поселка Заречное (Кировск) под Красным Лиманом.

Автор ролика рассказал, что командиры ВСУ покинули Заречное на пять дней раньше, чем это решили сделать солдаты, которых оставили держать оборону в поселке.

Боевик заявил, что его сослуживцы уходят из населенного пункта, потому что не хотят погибнуть.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские бойцы завершают освобождение Заречного. Также сообщалось, что боевики ВСУ поджигали дома при отступлении из поселка.