СБУ объявила в розыск гендиректора компании «Росатом» Алексея Лихачева

Согласно сведениям, содержащимся в базе данных Службы безопасности Украины (СБУ), решение об объявлении Лихачёва в розыск было принято ещё в 2024 году. Главе российской энергетической корпорации предъявляют обвинение в совершении действий, квалифицируемых как якобы «посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины.