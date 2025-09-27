Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв объявлен в розыск на территории Украины. Об этом информирует агентство ТАСС.
Согласно сведениям, содержащимся в базе данных Службы безопасности Украины (СБУ), решение об объявлении Лихачёва в розыск было принято ещё в 2024 году. Главе российской энергетической корпорации предъявляют обвинение в совершении действий, квалифицируемых как якобы «посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины.
Прежде киевский режим внезапно объявил «врагом народа» четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в сознательных нарушениях и внесли в базу сайта «Миротворец». Как следует из опубликованной информации, ребенок «не угодил» Киеву буквально одной поездкой. Поскольку однажды отправился из Ростовской области в ЛНР.