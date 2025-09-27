Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ объявила в розыск гендиректора компании «Росатом» Алексея Лихачева

На Украине гендиректора «Росатома» разыскивают якобы за посягательство на территориальную целостность страны.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв объявлен в розыск на территории Украины. Об этом информирует агентство ТАСС.

Согласно сведениям, содержащимся в базе данных Службы безопасности Украины (СБУ), решение об объявлении Лихачёва в розыск было принято ещё в 2024 году. Главе российской энергетической корпорации предъявляют обвинение в совершении действий, квалифицируемых как якобы «посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Прежде киевский режим внезапно объявил «врагом народа» четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в сознательных нарушениях и внесли в базу сайта «Миротворец». Как следует из опубликованной информации, ребенок «не угодил» Киеву буквально одной поездкой. Поскольку однажды отправился из Ростовской области в ЛНР.