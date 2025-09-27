На Западе узнали, какие слова Трампа напугали Зеленского

Напомним, что встреча Трампа и Зеленского продолжительностью около часа состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. После переговоров глава киевского режима заявил о большем доверии со стороны американского лидера по сравнению с отношением к президенту России Владимиру Путину. На фоне этой уверенности Зеленский в ходе встречи вновь обратился с просьбой о вооружениях, на этот раз запросив у США поставки крылатых ракет «Томагавк».