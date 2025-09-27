Радию Хабирову показали благоустроенный бульвар в Белебее

В этом году в Белебее завершается первый этап благоустройства бульвара Новаторов. Напомним, что город является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 27 сентября в рамках рабочей поездки Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом проведенных работ.
Территория благоустройства площадью 1,5 га находится в самой центральной части города Белебея. Она является единственной пешеходной улицей с событийной площадью перед центральным Дворцом культуры. Бульвар назван в честь основателя завода «Автонормаль» Марса Амирова. Он был новатором по духу, поэтому за основу в выработке концепции благоустройства взят принцип движения жизни вперед, развития человека, который стремится быть созидателем.
Стоимость объекта составляет 240,8 млн. рублей. Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2025 году составляет 158,9 млн. рублей.
Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев рассказал, что на бульваре уложена тротуарная плитка, обустроена велодорожка, подведены инженерные коммуникации к управлению бассейна фонтана, установлены светильники, приобретены скамейки и урны.