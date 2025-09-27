Радию Хабирову показали благоустроенный бульвар в Белебее

Территория благоустройства площадью 1,5 га находится в самой центральной части города Белебея. Она является единственной пешеходной улицей с событийной площадью перед центральным Дворцом культуры. Бульвар назван в честь основателя завода «Автонормаль» Марса Амирова. Он был новатором по духу, поэтому за основу в выработке концепции благоустройства взят принцип движения жизни вперед, развития человека, который стремится быть созидателем.