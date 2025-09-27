Царев: в Николаевской области под удар попало скопление бронетехники ВСУ

Скопление бронетехники ВСУ стало одной из целей ударов, нанесенных в ночь на субботу по военным целям на территории Николаевской области, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В Снигиревском районе был удар по скоплению бронетехники ВСУ», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также об уничтожении радиолокационной станции ВСУ в окрестностях поселка Березнеговатое.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения российской артиллерией узла связи, пункта управления дронами и укрытий боевиков ВСУ в Северске.
