Царев: в Николаевской области под удар попало скопление бронетехники ВСУ

Экс-парламентарий сообщил также об уничтожении установки РЛС противника.

Источник: Аргументы и факты

Скопление бронетехники ВСУ стало одной из целей ударов, нанесенных в ночь на субботу по военным целям на территории Николаевской области, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«В Снигиревском районе был удар по скоплению бронетехники ВСУ», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также об уничтожении радиолокационной станции ВСУ в окрестностях поселка Березнеговатое.

Информации о потерях противника в результате ударов нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения российской артиллерией узла связи, пункта управления дронами и укрытий боевиков ВСУ в Северске.

