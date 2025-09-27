Омский Минтруд предупредил о фальшивом приказе о выплатах и ключевой ставке

Министерство труда и социального развития Омской области официально опровергло информацию, которая активно распространяется в социальных сетях. Речь идёт о поддельном приказе, якобы касающемся проведения «разъяснительной работы» по поводу повышения ключевой ставки Банка России среди руководителей государственных учреждений, а также упоминающего о временной задержке выплат многодетным семьям.