Омский Минтруд предупредил о фальшивом приказе о выплатах и ключевой ставке

Распространяемый в сети документ не имеет отношения к действительности.

Источник: Om1 Омск

Министерство труда и социального развития Омской области официально опровергло информацию, которая активно распространяется в социальных сетях. Речь идёт о поддельном приказе, якобы касающемся проведения «разъяснительной работы» по поводу повышения ключевой ставки Банка России среди руководителей государственных учреждений, а также упоминающего о временной задержке выплат многодетным семьям.

«Этот документ — фейк. Я не подписывала подобных приказов. Прошу граждан быть бдительными и проверять информацию только по официальным источникам», — подчеркнула министр труда и социального развития региона Ирина Варнавская.

В пресс-службе министерства подтвердили, что распространяемый в сети документ не имеет отношения к действительности и является намеренной провокацией.