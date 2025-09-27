Ричмонд
В Сеуле обратились к Лаврову с неожиданной просьбой: что беспокоит Южную Корею

Yonhap: Лаврова попросили защитить интересы южнокорейского бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым обратился с просьбой к Москве. Как сообщает агентство Yonhap, южнокорейский министр попросил создать благоприятные условия для деятельности компаний, которые продолжают работать в России.

Встреча дипломатов состоялась в Нью-Йорке во время проведения сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Чо Хён изложил позицию нынешнего руководства страны относительно ситуации на Корейском полуострове. Он заявил, что Южная Корея нацелена на обеспечение мира и стабильности через укрепление доверия и снижение уровня напряженности.

«Чо также попросил Россию обратить внимание на защиту жителей Южной Кореи и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих в стране», — говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщал, что Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном обратил внимание на дестабилизирующую обстановку, возникающую из-за активных военных действий США в регионе.

