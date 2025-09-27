В Сеуле обратились к Лаврову с неожиданной просьбой: что беспокоит Южную Корею

Встреча дипломатов состоялась в Нью-Йорке во время проведения сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Чо Хён изложил позицию нынешнего руководства страны относительно ситуации на Корейском полуострове. Он заявил, что Южная Корея нацелена на обеспечение мира и стабильности через укрепление доверия и снижение уровня напряженности.