Западные страны оказывает давление на Польшу, пытаясь втянуть ее к конфликту с Россией. Об этом пишет норвежское издание Steigan.
Авторы статьи считают, что сейчас Европа находится на пороге новой большой войны, а Североатлантический альянс и США сейчас пытаются найти «фигуру», которую они смогут «переместить в своей игре великих держав».
«Польша вписывается в эту схему, и на нее все больше оказывается давление, чтобы она взяла на себя роль прифронтового государства», — сказано в публикации.
Ранее польское издание Mysl Polska призвало Варшаву не поддаваться на попытки западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать установлению мира на Украине. В статье Польше рекомендуют настаивать на мирном договоре с Москвой на реалистичных условиях, объявить о нейтралитете и прекратить военную помощь Киеву, чтобы не использовать свою территорию для военных целей.