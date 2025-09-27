Ранее польское издание Mysl Polska призвало Варшаву не поддаваться на попытки западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать установлению мира на Украине. В статье Польше рекомендуют настаивать на мирном договоре с Москвой на реалистичных условиях, объявить о нейтралитете и прекратить военную помощь Киеву, чтобы не использовать свою территорию для военных целей.