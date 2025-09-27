Ричмонд
Юлия Ветошкина покидает пост министра по туризму Пермского края

Временно исполнять обязанности будет ее заместитель Сергей Хорошутин.

Источник: сайт Правительства Пермского края

Юлия Ветошкина приняла решение уволиться с должности министра по туризму Пермского края по семейным обстоятельствам, об этом сообщает источник газеты «Звезда» в краевых властях.

Юлия Альбертовна возглавляла министерство с января 2021 года и активно работала над развитием туристической инфраструктуры региона. В связи с ее уходом, с 29 сентября обязанности министра временно будет исполнять заместитель министра Сергей Хорошутин.

Юлия Ветошкина была награждена Почетной грамотой Федерального агентства по туризму, Благодарственным письмом заместителя министра культуры Российской Федерации, а также Почетным знаком губернатора Ярославской области и Благодарственным письмом министра культуры Московской области.

В 2020 году награждена грамотой Президента Российской Федерации В. В. Путина к памятной медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.