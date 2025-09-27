350-тысячная диаспора граждан Молдавии — это цифры МИД Молдавии, по данным МВД РФ их число доходит до полумиллиона — сравнимо с количеством избирателей в Европе. Но в России открывают только два участка, которые смогут принять 10 тысяч человек. Это грубейшее нарушение избирательных прав молдавских граждан исключительно по политическим мотивам. Открытие десятков участков не только в Италии и Германии, а еще и, например, в Ирландии (12 участков — Прим. ред.), где проживает крайне мало молдаван, говорит о том, что роль заграничного округа является важнейшим для режима Санду.