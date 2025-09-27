В Днепропетровской области в результате взрывов повреждено промпредприятие

В Днепропетровской области в результате взрывов получило повреждения одно из промпредприятий, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.
По его словам, промышленный объект поврежден на территории Никопольского района. Чиновник не уточнил, о каком конкретно предприятии идет речь.
Согласно информации мониторинговых ресурсов, взрывы в Днепропетровской области прогремели вечером в пятницу и в ночь на субботу на фоне воздушной тревоги.
Ранее стало известно о повреждении в результате взрывов критической инфраструктуры в Винницкой области.