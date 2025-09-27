Западу нужны обвинения РФ в нарушении воздушного пространства: чего он хочет добиться

Обвинения России в нарушении воздушного пространства Североатлантического альянса нужны западным странам для поддержания напряженности и антироссийской истерии. Такое объяснение происходящему дал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Британские истребители не были переброшены в Польшу, они туда вылетают при поддержке самолетов-заправщиков с авиабазы на востоке Великобритании», — отметил дипломат.
По его словам, заявления о нарушениях воздушного пространства усиливают напряженность, которая особенно необходима Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в том, что российские самолеты якобы вторглись в пространство НАТО, назвав такие утверждения экзальтированными.
В Министерстве обороны РФ опровергли заявления о якобы нарушении тремя российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии. В военном ведомстве заявили, что самолеты совершали плановый перелет в строгом соответствии со всеми правилами.