Власти Екатеринбурга планируют закупить 15 автобусов-гармошек в 2026 году

Помимо автобусов, город активно обновляет и другой транспорт. Как отметил Николай Вахлов, в 2025 году Екатеринбург закупил 15 новых низкопольных трамваев. Семь из них уже прибыли в город, остальные восемь ожидаются до конца 2025 года или в начале следующего.