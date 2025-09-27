Власти Екатеринбурга планируют закупить 15 автобусов-гармошек в 2026 году

Власти Екатеринбурга делают ставку на автобусы повышенной вместимости для решения проблемы перегруженности общественного транспорта. Так, в 2025 году для города закупили 15 автобусов-гармошек, каждый из которых может перевозить до 184 пассажиров. О планах по закупке новой партии автобусов-гармошек рассказал заместитель директора Департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов. Его слова передает пресс-служба мэрии уральской столицы.
-Рассматриваем возможность приобретения еще 15 автобусов-гармошек в следующем году. Есть предложения запустить их на маршруты автобусов № 57 и № 67. Надеемся, они смогут прижиться и людям будет нравиться, — сказал Николай Вахлов.
Напомним, что новые автобусы-гармошки уже курсируют по самым загруженным маршрутам № 49 и № 51. Салоны автобусов-гармошек оснащены системой климат-контроля и информационными табло. Кроме того, в транспорте есть бортовые компьютеры, системы наклона кузова, аппарели для колясок.
Помимо автобусов, город активно обновляет и другой транспорт. Как отметил Николай Вахлов, в 2025 году Екатеринбург закупил 15 новых низкопольных трамваев. Семь из них уже прибыли в город, остальные восемь ожидаются до конца 2025 года или в начале следующего.