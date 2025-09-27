Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана

«Уважаемый Ермек Беделбаевич, тепло и сердечно поздравляю Вас с назначением на должность министра иностранных дел Республики Казахстан… Памятуя о Вашей энергичной деятельности в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в 2020—2023 годах, убежден в том, что мы с вами будем продуктивно взаимодействовать в целях дальнейшего упрочения российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов двух стран в соответствии с решениями наших лидеров. Приглашаю Вас посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время», — говорится в послании Лаврова, которое приводит посольство России в Казахстане.