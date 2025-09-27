Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана

АСТАНА, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана и пригласил посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время, сообщает в субботу пресс-служба посольства РФ в республике.
«Уважаемый Ермек Беделбаевич, тепло и сердечно поздравляю Вас с назначением на должность министра иностранных дел Республики Казахстан… Памятуя о Вашей энергичной деятельности в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в 2020—2023 годах, убежден в том, что мы с вами будем продуктивно взаимодействовать в целях дальнейшего упрочения российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов двух стран в соответствии с решениями наших лидеров. Приглашаю Вас посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время», — говорится в послании Лаврова, которое приводит посольство России в Казахстане.
В дипломатической миссии добавили, что Лавров направил также поздравительное послание прежнему главе МИД Казахстана Мурату Нуртлеу в связи с назначением помощником президента Казахстана по международному, инвестиционному и торговому сотрудничеству. Лавров выразил надежду, что Нуртлеу продолжит уделять особое внимание упрочнению отношений стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Россией.
Посольство России сообщило, что в субботу состоялась встреча главы дипломатической миссии РФ Алексея Бородавкина и министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева.
«Алексей Бородавкин присоединился к этому поздравлению и пожелал успехов Ермеку Кошербаеву в его ответственной деятельности… Стороны обсудили график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне и их содержательное наполнение, а также представляющие взаимный интерес вопросы координации позиций Москвы и Астаны по региональной и международной повестке дня», — добавили в посольстве РФ в Казахстане.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Кошербаева.
Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.