ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени на протестах в Вашингтоне

«ФБР уволило агентов, которых сфотографировали стоящими на коленях во время акции протеста в Вашингтоне, прошедшей после гибели Джорджа Флойда в 2020 году от рук полицейских Миннеаполиса», — говорится в сообщении.
По данным источников агентства, сначала весной 2024 года ФБР перевело ряд сотрудников на другие должности, но затем уволило их. Отмечается, что точное число уволенных сотрудников не известно, но, по словам источников, их около 20.
Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.