ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени на протестах в Вашингтоне

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.