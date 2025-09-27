Минниханов прибыл в Туркменистан для участия в торжествах по случаю Дня независимости

Сегодня утром Рустам Минниханов встретился с национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты, экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
«Я весьма рад принимать вас на гостеприимной туркменской земле в качестве лидера Татарстана, а также хотел бы поздравить вас с убедительной победой на выборах Раиса Республики Татарстан», — сказал Гурбангулы Бердымухамедов в начале беседы.
По словам политика, визит Раиса РТ в Туркменистан сразу после вступления в должность подчеркивает высокий уровень двухсторонних отношений.
«Хочу поблагодарить вас за ваши поздравления и добрые пожелания по случаю 34-й годовщины обретения государственной независимости Туркменистана», — подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.
Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что на протяжении многих лет ведущие компании Татарстана успешно осуществляют деятельность на территории Туркменистана.
В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил национального лидера туркменского народа за личную поддержку всех совместных проектов.