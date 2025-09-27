Ричмонд
Минниханов прибыл в Туркменистан для участия в торжествах по случаю Дня независимости

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Туркменистане. Он приглашен в качестве почетного гостя на День независимости Туркменистана, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: ИА Татар-информ

Сегодня утром Рустам Минниханов встретился с национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты, экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Я весьма рад принимать вас на гостеприимной туркменской земле в качестве лидера Татарстана, а также хотел бы поздравить вас с убедительной победой на выборах Раиса Республики Татарстан», — сказал Гурбангулы Бердымухамедов в начале беседы.

По словам политика, визит Раиса РТ в Туркменистан сразу после вступления в должность подчеркивает высокий уровень двухсторонних отношений.

«Хочу поблагодарить вас за ваши поздравления и добрые пожелания по случаю 34-й годовщины обретения государственной независимости Туркменистана», — подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что на протяжении многих лет ведущие компании Татарстана успешно осуществляют деятельность на территории Туркменистана.

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил национального лидера туркменского народа за личную поддержку всех совместных проектов.

